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        Asar kemer park ile görsel bütünlük sağlanacak

        Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, şehir merkezinden geçen Asar Deresi'ndeki yaya köprülerinin dayanıklılığını artırmak ve Asar Kemer Park ile görsel bütünlük sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 23 Nisan Parkı önündeki Senai Gün Yaya Köprüsünü yeniliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Asar kemer park ile görsel bütünlük sağlanacak

        Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, şehir merkezinden geçen Asar Deresi’ndeki yaya köprülerinin dayanıklılığını artırmak ve Asar Kemer Park ile görsel bütünlük sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 23 Nisan Parkı önündeki Senai Gün Yaya Köprüsünü yeniliyor.

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün vizyon projeleri arasında yer alan Asar Deresi Yeşil Alan Projesi kapsamında yürütülen yaya köprülerine yönelik çalışmalarda, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından öz kaynaklarla üretilen malzemelerle köprüler güçlendiriliyor. Boyanan köprüler, aydınlatması da yapılarak daha estetik hale getiriliyor. Yenileme programı kapsamında 23 Nisan Parkı mevkii, Küçüksu Şoförler Odası mevkii ve Düzce Valiliği arkasında bulunan yaya köprüsündeki çalışmalarını tamamlayan müdürlük, Asar Kemer Park’taki iki ihtişamlı yay köprüsüyle uyumlu, modern ve dayanıklı bir yaya geçiş ağı oluşturuyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber hem güvenlik hem de kent estetiği açısından önemli katkı sağlanmış olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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