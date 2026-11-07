Asar kemer park ile görsel bütünlük sağlanacak

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, şehir merkezinden geçen Asar Deresi’ndeki yaya köprülerinin dayanıklılığını artırmak ve Asar Kemer Park ile görsel bütünlük sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 23 Nisan Parkı önündeki Senai Gün Yaya Köprüsünü yeniliyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün vizyon projeleri arasında yer alan Asar Deresi Yeşil Alan Projesi kapsamında yürütülen yaya köprülerine yönelik çalışmalarda, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından öz kaynaklarla üretilen malzemelerle köprüler güçlendiriliyor. Boyanan köprüler, aydınlatması da yapılarak daha estetik hale getiriliyor. Yenileme programı kapsamında 23 Nisan Parkı mevkii, Küçüksu Şoförler Odası mevkii ve Düzce Valiliği arkasında bulunan yaya köprüsündeki çalışmalarını tamamlayan müdürlük, Asar Kemer Park’taki iki ihtişamlı yay köprüsüyle uyumlu, modern ve dayanıklı bir yaya geçiş ağı oluşturuyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber hem güvenlik hem de kent estetiği açısından önemli katkı sağlanmış olacak.