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        Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları hız kesmiyor

        Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, yeni altyapı yatırımları ile kanalizasyon ve yağmur suyu atıklarını kontrol altına almayı sürdürüyor. Müdürlük, bu sene gerçekleştirdiği çalışma ile toplam 15 kilometrelik yeni hattın imalatını başarıyla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları hız kesmiyor

        Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, yeni altyapı yatırımları ile kanalizasyon ve yağmur suyu atıklarını kontrol altına almayı sürdürüyor. Müdürlük, bu sene gerçekleştirdiği çalışma ile toplam 15 kilometrelik yeni hattın imalatını başarıyla tamamladı.

        Düzce Belediyesi yeni imara açılan ve nüfusu artan bölgelerde altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hatları oluşturarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için yoğun bir tempo ile mesaisine devam ediyor. Müdürlük tarafından yapılan tespitler doğrultusunda, Kazukoğlu, Kuyumcuhacıali, Yahyalar, Sallar, Darıcı, Çay, Ağa, Çavuşlar, Körpeşler ve Sancaklar Mahallelerinde kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları ihale kapsamında tamamlandı. 64 mahalle genelinde, ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yürüten müdürlük, bu sene içerisinde toplam 15 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattının imalatını tamamlamış oldu.

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        Yenilenen hatlar sayesinde atık suların ana kolektöre daha güvenli şekilde bağlanması ve arıtma tesisine ulaştırılması sağlanırken hem mevcut altyapı güçlendirilmiş hem de gelecek yıllardaki ihtiyaçlara da cevap verebilecek bir kapasite oluşturulmuş oldu.

        Düzce Belediyesi, kent genelinde altyapı yatırımlarını ihtiyaç ve talepler doğrultusunda sürdüreceği bildirildi.

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