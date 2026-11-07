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        Düzce'de kuvvetli yağış ve kar uyarısı

        Meteoroloji, Batı Karadeniz bölgesi için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Düzce ve Zonguldak'ta kuvvetli yağış beklenirken, Bartın'da yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Düzce'de kuvvetli yağış ve kar uyarısı

        Meteoroloji, Batı Karadeniz bölgesi için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Düzce ve Zonguldak’ta kuvvetli yağış beklenirken, Bartın’da yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz’de etkili yağış bekleniyor. Düzce ve Zonguldak çevrelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında kuvvetli sağanak yağış düşeceği tahmin edilirken, Bartın’da yağışların yerel olarak 50 ila 75 kilogram seviyesine ulaşabileceği bildirildi. Yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

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        Yüksek kesimlerde kar bekleniyor

        Uyarıda Düzce, Zonguldak ve Bartın’ın iç ve yüksek kesimleri ile Karabük’ün yüksek kesimlerinde ve Bolu genelinde yağışlar yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre arasında olması bekleniyor.

        Yağışların 8 Kasım 2026 Pazar, saat 06.00’da bitmesi bekleniyor

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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