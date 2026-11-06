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        Üç önemli sağlık başlığı ele alındı

        Düzce İl Müftülüğünde Organ Bağışı Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası ve Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen eğitim programında, müftülük personeli ve imamlara önemli sağlık bilgilendirmeleri yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Üç önemli sağlık başlığı ele alındı

        Düzce İl Müftülüğünde Organ Bağışı Haftası, Lösemili Çocuklar Haftası ve Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen eğitim programında, müftülük personeli ve imamlara önemli sağlık bilgilendirmeleri yapıldı.

        Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, toplum sağlığını korumak ve sağlık bilincini artırmak amacıyla farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Düzce İl Müftülüğü konferans salonunda sağlık eğitimi programı gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri tarafından düzenlenen programda, Uzman Dr. Süveybe Peker Kılıç müftülük personeli ve imamlara yönelik sunum yaptı. Eğitimde organ bağışının hayat kurtarmadaki önemi, akciğer kanserinin risk faktörleri, korunma yöntemleri ve erken tanının önemi ele alındı. Ayrıca lösemi hastalığı hakkında bilgilendirme yapılarak hastalığa yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasına dikkat çekildi.

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        Müftülük personelinin yoğun ilgi gösterdiği programda, sağlıklı bir toplumun oluşmasında bilinçlenmenin, erken teşhisin ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi vurgulandı.

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