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        Taşkınları engellemek için ekipler sahada

        Düzce Belediyesi mevsim şartları dolayısıyla etkili olan yağışların oluşturacağı risklere karşı saha çalışmalarını sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, muhtelif mahallelerde yağmur olukları ve mazgalları temizleme işlemi yapıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Taşkınları engellemek için ekipler sahada

        Düzce Belediyesi mevsim şartları dolayısıyla etkili olan yağışların oluşturacağı risklere karşı saha çalışmalarını sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, muhtelif mahallelerde yağmur olukları ve mazgalları temizleme işlemi yapıyor.

        Düzce Belediyesi sonbahar mevsimi ile birlikte artan yağış yoğunluğuna karşı çok yönlü önlemlerini sahada uygulamaya devam ediyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında etkisini artıran yağışlar öncesinde hazırlıklarını yoğunlaştıran Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, mazgal ve yağmur suyu ızgaralarında biriken yaprak, çamur, toprak ve çeşitli atıkları temizliyor. Yapılan çalışmalarla yağmur sularının tahliye kanallarına ulaşmasının engellenmesi ve yoğun yağışlarda oluşabilecek sel risklerinin azaltılması hedefleniyor.

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        Mazgalların doğal olaylar, çöp ve benzeri atıklarla kapanması, yağışlı havalarda suyun tahliyesini güçleştirerek cadde ve sokaklarda su birikintilerine, trafik akışında aksamalara ve yaya güvenliğini tehdit edebilecek olumsuzluklara karşı ekipler, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda da müdahalelerini gerçekleştiriyor.

        Vatandaşlara duyarlılık çağrısı

        Düzce Belediyesi yetkilileri, yürütülen çalışmaların yanı sıra vatandaşların da çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Özellikle yağmur mazgallarına sigara izmariti, plastik ambalaj, poşet, yaprak gibi atıkların atılmasının su giderlerinin tıkanmasına neden olabileceği hatırlatıldı.

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        Yetkililer, yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesinde belediye ekiplerinin çalışmaları kadar vatandaşların duyarlılığının da önemli olduğunu belirterek; "Mazgallar çöp kutusu değildir. Küçük bir atık, yoğun yağışlarda büyük sorunlara yol açabilir. Daha temiz, güvenli ve yaşanabilir bir Düzce için tüm hemşehrilerimizi çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

        Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde altyapı kontrollerini ve temizlik çalışmalarını sürdürerek yağışlı havalarda oluşabilecek riskleri en aza indirmek için çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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