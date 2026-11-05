Düzce'nin kültürel miras envanteri 21'e ulaştı

Düzce'nin "Tören Keşkeği", "Kunduracılık" ve "Manda Yoğurdu", Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne dahil edildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, ulusal düzeyde kayıt altına alınan değerler arasına 3 yeni unsurun katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2026 itibarıyla "Tören Keşkeği", "Kunduracılık", "Manda Yoğurdu", "Kaplan Dede Dağı Yağmur Duası", "Kabartma Sanatı (Gravür)", "Savatlı Gümüş İşlemeciliği", "Çerkez Kemençesi Yapımcılığı", "Aşta ve Aşta Kesme Usulü", "Efteni Gölü Efsanesi", "Düzce Leperüş Oyunu", "Kaldirik Otu", "Melengücceği Tatlısı", "Sobacılık", "Çerkez Peyniri", "Abaza Peyniri", "Isırgan Otu Yemeği", "Yufka Yapımı", "Mamursa", "Şıra Yapımı", "Sepetçilik" ve "Bıçakçılık"ın da kentin ulusal envanterinde yer aldığı anlatıldı.

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Açıklamada, envanter çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından, il kültür ve turizm müdürlükleri koordinasyonunda oluşturulan İl Tespit Komisyonları aracılığıyla yürütüldüğü aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından da kentin kültürel değerlerinin tespit edilmesi, kayıt altına alınması ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Düzce'nin yöresel lezzetlerinden geleneksel el sanatlarına, halk oyunlarından toplumsal geleneklerine kadar uzanan kültürel mirasının ulusal envanterde daha fazla yer bulması hedefleniyor."