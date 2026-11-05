Düzce'de iki halk midibüsünün çarpıştığı kazada 17 kişi hafif yaralandı

Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki halk midibüsü, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi girişinde çarpıştı.

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