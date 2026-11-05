Düzce'de iki halk midibüsünün çarpıştığı kazada 17 kişi hafif yaralandı
Düzce'de iki halk midibüsünün çarpışması sonucu 17 kişi hafif yaralandı.
Düzce'de iki halk midibüsünün çarpışması sonucu 17 kişi hafif yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki halk midibüsü, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi girişinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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