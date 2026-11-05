Cumayeri Avrupa Şampiyonası'nda madalyalara ambargo koydu

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen 16. WSF Avrupa Ülkeleri Shotokan Şampiyonası’nda Cumayerili sporcular büyük bir başarıya imza attı. 17 ülkeden 44 kulüp ve 782 sporcunun katıldığı organizasyonda iki Avrupa şampiyonluğu, bir ikincilik ve çok sayıda bireysel madalya kazanan sporcular, Cumayeri’nin gururu oldu.

Avrupa’nın önemli karate organizasyonlarından biri olan şampiyonada Cumayeri Belediyesi sporcuları, takım kategorilerinde önemli dereceler elde etti. Şampiyonada 1011 yaş kadın takım kumite ve 89 yaş kadın takım kumite kategorilerinde mücadele eden Cumayerili sporcular Avrupa şampiyonu oldu. 89 yaş erkek takım kumite kategorisinde ise Avrupa ikinciliği elde edildi.

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Bireysel kategorilerde madalya yağmuru

Cumayerili sporcuların bireysel kategorilerdeki başarıları da dikkat çekti. Aybüke Aslı Tomakin, Zeynep Tuna ve Yaren Yıldırım kendi kategorilerinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Ali Asaf Aydıner Avrupa ikincisi oldu. Mahmutalp Aslan Tomakin, Aras Dayıoğlu ve Yiğit Ali Gülbahar ise Avrupa üçüncülüğü elde ederek kürsüye çıkmayı başardı.

Başkan Koloğlu’ndan şampiyonlara tebrik

Avrupa Şampiyonası’ndan madalyalarla dönen sporcular, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nu makamında ziyaret etti. Genç sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Koloğlu, başarılarından dolayı hediyelerini takdim ederek sporculara başarılarının devamını diledi. Cumayeri’nin adını Avrupa’da duyuran genç karatecilerin elde ettiği dereceler ilçede büyük sevinç yaşatırken, sporcuların başarıları geleceğe yönelik umutları da artırdı.