Cumayeri Belediyesi şampiyon

– Düzce’nin Cumayeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada Cumayeri Belediye Spor şampiyonluk kupasını kazandı.

Cumayeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuva, ilçedeki kurumları sporun birleştirici gücü etrafında buluşturdu. Karşılaşmalar boyunca takımların ortaya koyduğu mücadele ve fairplay anlayışı, organizasyona renk kattı. Final müsabakasında rakibini mağlup eden Cumayeri Belediye Spor turnuvayı birinci sırada tamamlarken, Cumayeri Ortaokulu ikinci, Cumayeri Müftülüğü ise üçüncü oldu.

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Turnuvanın ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri Cumayeri Kaymakamı Ceyhun Denli ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu tarafından takdim edildi.

Başkan Koloğlu’ndan sporculara tebrik

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, turnuvanın Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla birleştirdiğini belirterek organizasyonda mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti. Kurumlar arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koloğlu, gençlerin sporun her dalında desteklenmeye devam edileceğini vurguladı.