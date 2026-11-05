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        Kampüste iki halk otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

        Düzce Üniversitesi ana kampüsünde yağışlı havanın etkisi ile iki halk otobüsü çarpıştı. Kazada 18 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Kampüste iki halk otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

        Düzce Üniversitesi ana kampüsünde yağışlı havanın etkisi ile iki halk otobüsü çarpıştı. Kazada 18 öğrenci yaralandı.

        Kaza Düzce Üniversitesi ana kampüsü içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Üniversite A giriş kapısından gelen halk otobüsü kavşakta dönüş yapan bir başka halk otobüsüne yağış sebebi ile kayganlaşan zeminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile halk otobüslerinin içerisinde bulunan 18 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri 11 öğrenciyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne 7 öğrenciyi ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yapan halk otobüsleri alandan kaldırılırken, kaza ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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        Öte yandan kazada yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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