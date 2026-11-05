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        Üniversite kampüsünde 2 minibüs çarpıştı: 17 yaralı

        DÜZCE Üniversitesi (DÜ) kampüsünde 2 minibüsün çarpıştığı kazada çoğunluğu öğrenci olmak üzere 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Üniversite kampüsünde 2 minibüs çarpıştı: 17 yaralı

        DÜZCE Üniversitesi (DÜ) kampüsünde 2 minibüsün çarpıştığı kazada çoğunluğu öğrenci olmak üzere 17 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Düzce Üniversitesi kampüsündeki kavşakta meydana geldi. Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait 2 minibüs, kavşakta çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan çoğu öğrenci 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 11'i Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne, 6'sı üniversite hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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