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        Gümüşova bilim festivali gençlere ilham verdi

        Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Gümüşova Bilim Festivali" Gümüşova Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Gümüşova bilim festivali gençlere ilham verdi

        Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Gümüşova Bilim Festivali" Gümüşova Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

        Daha Aydınlık Bir Yarın İçin Bilimle Buluşalım temasıyla düzenlenen etkinlik, geleceğin bilim insanlarını ve sanatçılarını ağırladı. Etkinlikte Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları ile Düzce Bilim Merkezi, AFAD, Yeşilay gibi kurumların tanıtım stantları da yer aldı. Keşfet, tasarla, üret, paylaş felsefesinden hareketle organize edilen festivalde; siha, roket, formula1 aracı, sanayide robotik uygulamalar ve model uydu gibi birçok teknolojik ürün ve çalışma katılımcılarla buluştu.

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        Atölyeler, söyleşiler, yarışmalar ve deneyim alanlarıyla dolu program içeriğine sahip Gümüşova Bilim Festivali, gençlere ilham vererek onların üretken düşünce becerilerini geliştirmelerine, bilimsel meraklarını geliştirmelerine, proje üretme kültürüne ve girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağladı.

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