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        Düzce'de fındık üreticisine 8 milyon 8 bin 186 lira hibe Fındık hasat filesi desteği için imzalar atıldı

        Düzce'de Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında fındık hasat filesi desteği almaya hak kazanan 16 yatırımcıyla hibe sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Düzce'de fındık üreticisine 8 milyon 8 bin 186 lira hibe Fındık hasat filesi desteği için imzalar atıldı

        Düzce’de Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında fındık hasat filesi desteği almaya hak kazanan 16 yatırımcıyla hibe sözleşmesi imzalandı.

        Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, 2026 yılında il genelinde 45 yatırımcının fındık hasat filesi desteği kapsamında hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığını belirtti. Uzun, 45 proje için toplam 8 milyon 8 bin 186 lira hibe ödemesi yapılacağını ve yatırımcılarla sözleşme imzalama sürecinin devam ettiğini ifade etti. Fındık hasat filesinin üreticilere sağladığı kolaylıklara değinen İl Müdürü Uzun, "Fındık üretiminde işçilik giderlerinin önemli bir bölümünü hasat oluşturuyor. Hasat filesi kullanımı, iş gücü ihtiyacını azaltarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlıyor. Bu sistemde fındıklar, olgunlaşıp doğal olarak döküldükten sonra fileler üzerinden toplanıyor. Böylece ürünün olgunluğa ulaşması desteklenirken, dallardan toplama sırasında gelecek yılın ürününü taşıyacak sürgünlerin zarar görme riski de azalıyor" dedi.

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        File kullanımının hasat sonrası işlemleri de kolaylaştırdığını belirten Uzun, "Filelerde biriken fındığın toplanarak bekletilmeden patoza verilmesi, harman aşamasındaki iş yükünü hafifletiyor. Hasat sonrasında ürünün uygun şartlarda ve yeterli düzeyde kurutulması, ardından nemden korunarak depolanması büyük önem taşıyor. Bu süreçlerin doğru yönetilmesi, küflenme ve aflatoksin oluşma riskinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Aflatoksin yönünden güvenilir ürün elde edilmesi, tüketici sağlığının korunmasının yanında ihracatta aranan gıda güvenilirliği şartlarının karşılanması ve fındığımızın uluslararası pazarlardaki itibarının sürdürülmesi açısından da önemlidir" ifadelerini kullandı.

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        Hasat filesinin eğimli arazilerde de kullanılabildiğine dikkat çeken Uzun, "Bahçenin yapısına uygun şekilde kurulan file sistemleri, eğimli alanlarda da üreticilerimize kolaylık sağlıyor. Üreticilerimizin bu sistemi yalnızca düz bahçeler için değerlendirmemelerini istiyoruz" diye konuştu.

        İl Müdürü Esra Uzun, hibe desteğinin yatırımcılara ve Düzce tarımına hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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