Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce Üniversitesi'nde "Modern Çağda Aile Olmak Aile Kalmak" konferansı düzenlendi

        Düzce Üniversitesi'nde "Modern Çağda Aile Olmak Aile Kalmak" konferansı düzenlendi

        Düzce Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından "Modern Çağda Aile Olmak Aile Kalmak" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 20:38 Güncelleme:
        Düzce Üniversitesi'nde "Modern Çağda Aile Olmak Aile Kalmak" konferansı düzenlendi

        Düzce Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından "Modern Çağda Aile Olmak Aile Kalmak" konferansı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, aile konusunu dini ve sosyal boyutlarıyla değerlendirerek, aileye yönelik yürüttükleri hizmetler ve akademik çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Akbulut, aile olmanın yeryüzünü cennete dönüştürebileceğini belirterek evi yuvaya dönüştürmenin önemini, huzur ve mutluluğun temelindeki sevginin merhamet, hoşgörü, saygı ve ihsanla oluştuğunu kaydetti.

        REKLAM

        DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de ailenin bireyin kişiliğinin şekillendiği, sevgi, saygı, güven ve sorumluluk gibi temel değerlerin kazanıldığı, toplumsal ve kültürel birikimin kuşaktan kuşağa aktarıldığı en önemli kurumlardan biri olduğunu anlattı.

        Teknolojik gelişmelerin, dijitalleşmenin ve değişen yaşam biçimlerinin aile ilişkilerinde önemli dönüşümleri beraberinde getirdiğini belirten Sözbir, bu süreçte değişen koşullara uyum sağlarken aileyi ayakta tutan değerlerin korunmasının, kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesinin ve aile içi dayanışmanın sürdürülmesinin önem taşıdığını ifade etti.

        REKLAM

        Program, hediye ile teşekkür belgesi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        DTSO'dan üniversite iş birliğine ve fındıkta katma değer hamlesine destek
        DTSO'dan üniversite iş birliğine ve fındıkta katma değer hamlesine destek
        Düzce'de fındık üreticisine 8 milyon 8 bin 186 lira hibe Fındık hasat files...
        Düzce'de fındık üreticisine 8 milyon 8 bin 186 lira hibe Fındık hasat files...
        Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar, deniz kıyısında şiddetli rüzgar etkili o...
        Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar, deniz kıyısında şiddetli rüzgar etkili o...
        Düzce'de iki halk midibüsünün çarpıştığı kazada 17 kişi hafif yaralandı
        Düzce'de iki halk midibüsünün çarpıştığı kazada 17 kişi hafif yaralandı
        Düzce'nin kültürel miras envanteri 21'e ulaştı
        Düzce'nin kültürel miras envanteri 21'e ulaştı
        Üniversite kampüsünde 2 minibüs çarpıştı: 17 yaralı
        Üniversite kampüsünde 2 minibüs çarpıştı: 17 yaralı