Başkan Özlü: "Yolsuzluk, kamu zararı, zimmet veya usulsüz harcama söz konusu dahi değil" "Cedidiye kent meydanı projesine karşı çıkanlar bizden helallik istemeye başladı" "Dedikodu merkezlerine hodri meydan diyorum"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kasım ayı belediye meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Satıştay’ın 2024 yılını içeren 2025 yılı denetim raporuna da değinerek, "Şükürler olsun ki açıklanan raporda herhangi bir yolsuzluk, kamu zararı, zimmet veya usulsüz harcama söz konusu dahi değildir. Bugüne kadar Düzce Belediyesi’nin itibarına hiçbir biçimde gölge düşürmedik, bundan sonra da düşürmeyeceğiz" dedi.

Başkan Faruk Özlü, Kasım ayı belediye meclis toplantısının ikinci oturumuna katılarak belediyenin devam eden projeleri, altyapı ve üstyapı çalışmaları ve yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2026 yılını "Düzce için hamle yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatan Özlü, belirlenen hedefler doğrultusunda hiçbir sapma olmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Geçmiş yıllarda başlatılan projelerin artık somutlaşmaya ve görünür hale gelmeye başladığını belirten Özlü, Düzce’yi altyapısı, üstyapısı, ticareti ve turizm potansiyeliyle geleceğe hazırladıklarını ifade etti.

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"Helallik istemeye başladılar"

Faruk Özlü, büyük önem verdiği ve çalışmalarını yakından takip ettiği Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap Projesi’nin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Bir yıl öncesine kadar kullanışsız bir alan olan ve Cedidiye Camisi’nin silüetini olumsuz etkileyen bölgenin, bugün düzenli ve estetik dükkânların yer aldığı bir meydana dönüştüğünü ifade eden Özlü, projeye başlangıçta karşı çıkanların bile meydanın ortaya çıkmasıyla birlikte fikirlerini değiştirdiğini söyledi.

"Biz eğer bir şeyi yıkıyorsak daha güzelini ve daha faydalısını yapmak için risk alıyor, yeni eserler inşa ediyoruz" diyen Özlü, "Hepimizin ortak noktası, ortak referansı, ortak hayali Düzce’dir. Cedidiye Kent Meydanı hepimizin ortak sevdası, ortak sevinci olmalıdır. Düzce’nin ticari geleceği işte burasıdır, Cedidiye Kent Meydanı’dır" dedi.

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51 dükkanın yer aldığı bölgenin çok yakında Düzce’nin kalbinin attığı bölge olacağını vurgulayan Özlü, "Şehrimizin bu güzide meydanında yer sahibi olmak, dükkân sahibi olmak aynı zamanda ticari bir prestijdir. Burası Düzce’nin yükselen değeridir. Bu vesileyle şehrimizin iş insanlarına bir kez daha sesleniyorum: Bu yükselen değerde, bu itibarlı alanda, bu tarihî bölgede sizler de yerinizi mutlaka almalısınız. Cedidiye Kent Meydanı, Düzce’de ticaret yapmak ve büyümek isteyen herkes için çok büyük bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

"Geniş bir yeşil alan oluşturmuş olacağız"

Mayıs ayında temeli atılan Millet Bahçesi 2 ve Anıt Eser Projesi’nin sorunsuz şekilde devam ettiğini açıklayan Özlü, yeni projeyle birlikte bölgeye Merkez Park adını verdiklerini söyledi. Daha önce hizmete açılan millet bahçesi ile yeni Merkez Park’ın birbirini tamamlayan projeler olduğunu belirten Özlü, 15 Temmuz Şehitleri Parkı’nın da bu bütünleşmeye dahil edileceğini ve böylece şehir merkezinde geniş bir yeşil alan oluşturulacağını kaydetti. Toplam 52 dönüm üzerine kurulu Merkez Park’ın yalnızca Düzce’nin değil, bölgenin de en büyük, işlevsel ve güzel parklarından biri olacağını ifade eden Özlü, "Işıklandırmasından yeşil alanlarına, ağaçlandırmadan yürüyüş yollarının kalitesine, amfi tiyatrosundan kafesine, Anıt Eser’den spor alanlarına, afet toplanma alanından Millet Kıraathanesi’ne kadar son derece modern bir parkımızı daha Düzceli kardeşlerimizin hizmetine sunmuş oluyoruz" dedi.

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Düzce’ye son birkaç yıl içinde dört yeni kütüphane kazandırdıklarını hatırlatan Özlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde şehir merkezinde beşinci kütüphane olan Zincirlikuyu Kütüphanesi’nin de hizmete açılacağını müjdeledi.

"Aklın ve planın ürünü"

Göreve geldiği günden bu yana Düzce’nin altyapı ve üstyapı problemlerini birbiriyle uyum içinde, paralel olarak ve birbirini tamamlayan bir bakış açısıyla ele aldığını belirten Özlü, "Düzce’nin altyapısı ile ilgili ortaya koyduğumuz her proje ve vurduğumuz her kazma bir stratejik aklın ve planın ürünüdür" dedi. Düzce’nin bugüne kadarki en büyük altyapı projesi olan içme suyu şebekesini yenileme projesinin sorunsuz biçimde devam ettiğini belirten Özlü, "Düzce’nin neredeyse tüm içme suyu şebekesi son derece modern biçimde yenileniyor. Diğer yandan bu şebekeye temiz su sağlayacak olan arıtma tesisinin yapımında da çok önemli bir mesafe aldık. Yani bir yandan kesintisiz su kaynağı oluştururken diğer yandan bu suyun tüm evlere sorunsuz biçimde ulaşması için altyapıyı kuruyoruz" dedi.

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"Hodri meydan"

Konuşmasında asfalt çalışmalarına da geniş yer ayıran Başkan Özlü, Düzce yollarının asfaltsız olduğu yönündeki eleştirilere tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler ve yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını savunan Özlü, "Ben tüm bu kötü niyetli kişilere, işi gücü bizi karalamak olan birtakım dedikodu merkezlerine hodri meydan diyorum. Düzce’nin yollarına, caddelerine, sokaklarına sadece 2,5 ayda 73 bin ton asfalt serdik. Halep oradaysa, arşın burada" diye konuştu.

Bu çalışmaların içme suyu şebekesinin yenilenmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesiyle eş zamanlı yürütüldüğüne dikkat çeken Özlü, görev süresi sona ermeden Düzce’de asfaltlanmamış yol kalmayacağı sözünü yineledi. Mevsim şartları elverdiği sürece gece gündüz çalışarak şehrin ihtiyaç duyduğu tüm yolları asfaltlayacaklarını belirten Özlü, "Bundan sonra da hiç kimse Düzce Belediyesi’ne iftira atmasın, hizmetlerimizi karalamaya kalkmasın" dedi.

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Beltaş sanayi sitesinde 4. etap müjdesi

Düzce’nin sanayi ve üretim altyapısına önemli katkı sağlayacak Beltaş Sanayi Sitesi 2. ve 3. Etap çalışmalarında nihai noktaya gelindiğini açıklayan Özlü, bu etaplarda bulunan 162 dükkânın tamamının satıldığını bildirdi. Bu noktaya gelene kadar bir sürü problemle ve sayısız kara propagandayla mücadele ettiklerini, bu süreçte kendilerine karşı olanlar, hatta yapamazsınız, beceremezsiniz diyenler de olduğunu vurgulayan Özlü, "Biz işimize baktık ve işte sonuç ortada Sonuçta Düzce kazandı, esnafımız kazandı, tüm bölge kazandı. Ayrıca 4. Etap’ın da müjdesini vermek istiyorum. 4. Etap projesine başladık ve temel dolgu alanlarındaki çalışmalara start verdik. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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Başkan Özlü ayrıca Küçük Sanayi Sitesi’nin kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının yüzde 80’inin tamamlandığını, aydınlatma çalışmalarının da yakında başlayacağını açıkladı. Beltaş Sanayi Sitesi’nin ardından Küçük Sanayi Sitesi’nin asfaltının yapılacağını da duyurdu.

"Düzce’yi geleceğe hazırlıyoruz"

Düzce’nin geleceğinin planlanması için formlar yaptıklarını ve raporlar düzenlettiklerini kaydeden Özlü, "Tabiatı bozmadan, gelecek vizyonumuzda en önemlisinin turizm olduğuna karar verdik. Biz bir şehir imar ediyoruz. Altyapısıyla, üstyapısıyla ve ticaretiyle; Düzce’yi geleceğe hazırlıyoruz.

Biz bu tesisleşmeyi yatırımcıya kabullendirene kadar bu işleri yapmalıyız ki gelecek imar edilebilsin, yatırımcı cesaretlensin. Dolayısıyla bu işletmelerin ayakta kalması için yapılan gayret ve harcanan kaynak heba ve zarar değil, yatırımdır. Buralara turistleri ve yatırımcıları çekene kadar, bu bölgeyi tam bir cazibe merkezine dönüştürene kadar; bu tesislerin ayakta kalmasını sağlayacağım. Böylece Düzce’nin turizm potansiyeli daha da büyüyecek ve şehrimize gelen turist sayısı katlanarak artacaktır" ifadelerini kullandı.

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Konuşmasında Sayıştay’ın 2025 yılı denetim raporuna da değinen Özlü, söz konusu raporun 2024 yılına ilişkin olduğunu hatırlattı. Sayıştay tarafından belirtilen konularla ilgili işlemlerin Ağustos ayında tamamlandığını ve gerekli belgelerin Sayıştay’a ulaştırıldığını söyledi.

Raporda yer alanların yeni yönetmeliklere ve mevzuata uyum ile bazı teknik kodlama hatalarından kaynaklanan şekli eksiklikler olduğunu vurgulayan Özlü, şunları söyledi: "Yani tamamen şekli eksikliklerdir. Bu eksikliklerle ilgili yaptığımız çalışmalar ve düzenlemelerimiz 2027 yılında yayımlanacak olan 2026 yılı Sayıştay Raporu’nda da görülecektir. Şimdi birileri çıkıp daha önce yaptıkları gibi bu raporun üzerinden polemik çıkarmaya çalışacaklar. Boşuna uğraşmasınlar. Şükürler olsun ki açıklanan raporda herhangi bir yolsuzluk, kamu zararı, zimmet veya usulsüz harcama söz konusu dahi değildir. Biz her konuyla ilgili, daha önceki yıllarda olduğu gibi, eksiğimiz, noksanımız ne varsa elbette düzelteceğiz. Bugüne kadar Düzce Belediyesi’nin itibarına hiçbir biçimde gölge düşürmedik, bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Hemşehrilerimizin oylarıyla bize emanet ettikleri her türlü yetkiyi, sorumluluğu ve milletimizin her kuruşunu en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Harcadığımız her kuruşun, attığımız her adımın ve yetkimiz dâhilindeki her girişimin hesabını da başımız dik biçimde vermeyi sürdüreceğiz."

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"Her alanda, her konuda şehrimize katkılar sunuyoruz"

Belediyecilik hizmetlerini yalnızca klasik çalışmalarla sınırlandırmadıklarını, her konuda şehre katkı sunduklarını belirten Başkan Özlü, yapılan hizmetleri mahalle sohbetleri aracılığıyla vatandaşlara anlattıklarını ifade etti. Bugüne kadar 47 mahalle sohbeti gerçekleştirdiklerini açıklayan Özlü, mevsim şartları elverdiği sürece bu buluşmaların devam edeceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Düzce’nin kendine özgü kimliğini ve hikâyesini koruyarak geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Başkan Özlü, belediye olarak her alanda gelişen ve Türkiye’ye örnek olan kimlikli bir şehir oluşturmak için çalışmaya, üretmeye ve Düzce’yi geleceğe hazırlamaya devam edeceklerini ifade etti.