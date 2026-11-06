Düzce'den kısa kısa

Düzce Belediyesi, vatandaşların kabirlerin konumuna cep telefonları üzerinden kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla Şehir Mezarlığının 3 giriş kapısına Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS) karekod tabelaları yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dijital hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından daha önce kullanıma sunulan MEBİS, karekod uygulamasıyla daha kolay erişilebilir hale getirildi.

Cep telefonu ve bilgisayar üzerinden kullanılabilen MEBİS sayesinde vatandaşlar, aradıkları kabirlere ait bilgilere ve konumlarına, defin işlemleri ile güncel vefat bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Sistemin kullanımını yaygınlaştırmak ve vatandaşların erişimini kolaylaştırmak amacıyla Şehir Mezarlığının üç giriş kapısına karekod tabelaları yerleştirildi.

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Yeni uygulamayla Şehir Mezarlığını ziyaret edenler, girişlerde bulunan karekodu cep telefonlarıyla okutarak MEBİS'e kolayca erişebilecek. Sistem üzerinden aradıkları kabirlerin yerini de kolaylıkla tespit edebilecek vatandaşlar, mezarlık içerisinde uzun süre arama yapmak zorunda kalmadan kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

- Yağmur olukları ve mazgalları temizleniyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, muhtelif mahallelerde yağmur olukları ve mazgalları temizliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin sonbahar mevsimiyle artan yağışlara karşı önlemlerini sahada uygulamaya devam ettiği belirtildi.

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Ekiplerin, mazgal ve yağmur suyu ızgaralarında biriken yaprak, çamur, toprak ve çeşitli atıkları temizlediği belirtilen açıklamada, çalışmalarla yoğun yağışlarda oluşabilecek sel risklerinin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

- Düzce Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısı yapıldı

Düzce Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Belediye Başkanı Faruk Özlü, şunları kaydetti:

"(Sayıştay'ın 2024 yılını içeren 2025 yılı denetim raporu) Şükürler olsun ki açıklanan raporda herhangi bir yolsuzluk, kamu zararı, zimmet veya usulsüz harcama söz konusu dahi değildir. Bugüne kadar Düzce Belediyesinin itibarına hiçbir biçimde gölge düşürmedik, bundan sonra da düşürmeyeceğiz.

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Ayrıca 2026 yılını 'Düzce için hamle yılı' olarak ilan ettik. Belirlenen hedefler doğrultusunda hiçbir sapma olmadan çalışmaya devam ediyoruz. Geçmiş yıllarda başlatılan projelerin artık somutlaşmaya ve görünür hale gelmeye başladı. Düzce'yi altyapısı, üstyapısı, ticareti ve turizm potansiyeliyle geleceğe hazırlıyoruz."