Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri DTSO'da devir teslim töreni gerçekleştirildi

        DTSO'da devir teslim töreni gerçekleştirildi

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) görev süresi tamamlanan 20222026 dönemi meclisi için devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:45 Güncelleme:
        DTSO'da devir teslim töreni gerçekleştirildi

        Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda (DTSO) görev süresi tamamlanan 20222026 dönemi meclisi için devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        DTSO Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, yeni dönem meclis üyeleri ile önceki dönem meclis üyelerinin katıldığı devir teslim töreninin açılış konuşmasını Başkan İshak Şengüloğlu yaptı. Şengüloğlu konuşmasında "Seçim sürecinin olgunlukla ve demokratik bir anlayışla sonuçlanması, odamızın kurumsal gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Göreve gelen tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Önceki dönem yönetim kurulu başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Kendilerine, Düzce’nin ticaret ve sanayi hayatına verdikleri emek, gösterdikleri sorumluluk ve oda çatısı altında sürdürdükleri hizmet için şükranlarımı sunuyorum. Önceki dönemde birlikte başladığımız ve devam eden tüm projeleri gerektiği gibi sonuçlandırarak Düzce’ye kazandıracağız. Görev süresi tamamlanan başkanımıza ve meclis üyelerimize tekrar teşekkür ediyor, yeni dönemde birlikte yürüyeceğimiz tüm yol arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

        REKLAM

        Şengüloğlu’nun ardından konuşan Meclis Başkanı Ümit Yıldırım, "Bugün önceki dönem birlikte görev yaptığımız meclis üyesi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu kürsüden, meclis çalışmalarında birlikte görev aldığımız meclis üyesi arkadaşlarımıza katkıları için teşekkür ediyorum. Bugün yapacağımız devir teslim töreniyle birlikte Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda yeni bir döneme gireceğiz. Siz değerli arkadaşlarımızla, kamu ve özel sektörle sürekli diyalog halinde olarak ilimizdeki ortak aklın daha verimli çalışması için gayret edeceğiz. Odamızın bugünkü durumuna gelmesinde emekleri olan önceki dönem meclis üyelerine katkıları için teşekkür ediyor, yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Yapılan açılış konuşmalarının ardından plaket törenine geçildi. Önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar’a plaketlerini Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu ve Meclis Başkanı Ümit Yıldırım verdi.

        Plaket töreninde konuşan Erdoğan Bıyık, birlik beraberlik ortamının devamını dilerken, devam eden projelerde de muvaffakiyetler diledi, Tanju Acar da yeni dönemde bir önceki dönemde yakalanan başarılardan daha fazlasının yapılmasını temenni ederek katılımcılara teşekkür etti.

        Devir teslim töreni, önceki dönem meclis üyelerine plaketlerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Akbulut "Sevgi ve yuva olmak emek ister"
        Akbulut "Sevgi ve yuva olmak emek ister"
        Üç önemli sağlık başlığı ele alındı
        Üç önemli sağlık başlığı ele alındı
        Şehir mezarlığında karekod dönemi
        Şehir mezarlığında karekod dönemi
        Başkan Özlü: "Yolsuzluk, kamu zararı, zimmet veya usulsüz harcama söz konus...
        Başkan Özlü: "Yolsuzluk, kamu zararı, zimmet veya usulsüz harcama söz konus...
        Taşkınları engellemek için ekipler sahada
        Taşkınları engellemek için ekipler sahada