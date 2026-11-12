Başkan Özlü "25 metreküp su Düzce'de 725 TL, Bolu'da bin 439 TL"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetleri kapsamında Cedidiye Mahallesi sakinleri ile buluştu. Düzce’de 25 m3 su 725 lira iken, Bolu’da bin 439 lira olduğunu açıklayan Özlü, "Bolu’ya bakın, Düzce’ye bakın. Bizim meclisimiz bir fiyat belirlerken çevre illere bakıyorlar" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Mahalle Sohbetleri kapsamında 51. mahalle ziyaretini Cedidiye’ye gerçekleştirdi. Muhtarlık binası bahçesinde mahalle sakinlerinin katılımıyla düzenlenen sohbete Başkan Faruk Özlü ise, mahalle sohbetlerini tüm mahallelerde düzenlemeye kararlı olduklarını vurguladı. İcraat sürecinden geçtiklerini ve bu çalışmaları yaparken iki şeyi esas aldıklarını kaydeden Faruk Özlü, "Birincisi seçimlerden önce söz verdiğimiz 100 proje. Bunları gerçekleştireceğiz. 100 projemizi takip ediyoruz. İkincisi de bu mahalle sohbetlerinde konuştuğumuz konuların hayata geçirilmesi. Yani sizlerin talepleri ve istekleri. Bunları eş düzeyde dikkate alıp, yolumuzu yürüyeceğiz" dedi.

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"En iyisini yapıyoruz"

"Bu şehirde ne eksik varsa ne sorun varsa, ne isteniyorsa gerçekten biz bunları biliyoruz ve çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Özlü, "Benim işim gücüm, aklım fikrim yaptığım iş. Yani Düzce Belediye Başkanlığı. Gerçekten 16 saat çalışıyorum, uğraşıyorum. Şundan emin olun; bugünkü ekonomik şartlarda yapılabileceklerin en iyisini yapıyoruz. Asfalt yapıyoruz, içme suyunu hallediyoruz, arıtmayı hallediyoruz, hastane sorununu çözüyoruz. Bu şehirde ne sorun varsa o bizim sorunumuz. Okul derseniz onunla ilgiliyiz, sağlık ocağı ile de ilgiliyiz. Biz şehrimizi seviyoruz. Ben doğduğum, büyüdüğüm, liseye kadar okuduğum bu şehre hizmet etmekten son derece mutluyum, son derece memnunum. Ben hükümete yakın bir kardeşinizim. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, genel müdürlerimize çok yakınım. Bugüne kadar talep ettiğim ne varsa sağ olsunlar verdiler. Müze dedim, müze yapıyoruz. Kazı dedim, Konuralp’i restore ediyoruz. Okul, hastane, ne varsa. Biz her mahallemize çalışarak geliriz. Biz çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu işin özü çalışmak. Çalışınca oluyor" ifadelerini kullandı.

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"Cedidiye meydanı adeta bir merkez olacak"

Asar Kemer Park’ın ikinci ve üçüncü etaplarını da gerçekleştireceklerini belirten Özlü, "Düzce’nin merkezinde bir cazibe merkezi oluşturduk. Meydanın ortasında 10 metre çapında bir daire içerisinde zemine Cedidiye Meydanı yazısı ve dünyanın önemli başkentlerine Cedidiye Meydanı’nın uzaklığını yazacağız. Cedidiye Meydanı adeta bir merkez olacak" şeklinde konuştu.

"Düzce’de 725 lira, Bolu’da bin 439 lira"

Düzce’de su ücretlerinin yüksek olduğu eleştirilerine de değinen Başkan Özlü, fiyatları belirlerken çevre illere baktıklarını ve onlardan daha ucuz olacak şekilde bir politika izlediklerini kaydetti. Düzce’de 25 m3 su 725 lira iken, Bolu’da 1.439 lira olduğunu açıklayan Özlü, "Bolu’ya bakın, Düzce’ye bakın. Bizim meclisimiz bir fiyat belirlerken çevre illere bakıyorlar. Bizim politikamız şudur; çevre illerden bir tık daha ucuz olacağız. O yüzden su çok pahalı diyen kardeşlerimiz lütfen Bolu’ya bakın" dedi.

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Muhtardan ve vatandaşlardan gelen talepleri dinleyen Başkan Özlü, "Bu şehrin ne kadar asfalt ihtiyacı varsa, o kadar asfalt dökeceğiz gelecek yıl. Bu şehrin caddeleri, sokakları tamamı asfaltlanmış olacak. İnsanımız evine giderken temiz yollardan, temiz kaldırımlardan gidecek. Şu anda da onun çalışmasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, yağmur suyu altyapısı, sağlık ocağı, yama, metruk yapıların yıkılması taleplerine ilişkin çalışma programı vatandaşlarla paylaşıldı.

Mahalle aralarına TIR ve beton mikserlerinin park etmesine yönelik şikayet üzerine ise Başkan Özlü, "Bir TIR Parkı yapıyoruz. Hatta bugün yer tespiti için gittik, baktık. Kent Konseyi Başkanımız ve Kamyon TIR Kooperatifi Başkanlığı yapan Orhan Yılmaz ile birlikte bu konuları çalışıyoruz. Bunlara bir çözüm bulacağız" yanıtı verdi.