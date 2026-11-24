Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetlerine ara vermeden devam ediyor. Vatandaşların talep ve önerilerini bizzat yerinde dinleyen Başkan Özlü, bu kez Mamure Mahallesi sakinlerine misafir oldu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yerel yönetimlerde katılımcılık ilkesi çerçevesinde başlattığı mahalle sohbetlerini ara vermeden sürdürüyor. Vatandaşlarla birebir temas edilen toplantılar kapsamında Mamure mahallesi sakinlerine konuk olan Başkan Özlü’ye AK Parti il teşkilatı yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Toplantının başında mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Özlü, Düzce’ye hizmet konusunda tüm imkanların seferber edildiğine dikkat çekerken Mamure mahallesi muhtarı Cafer Aydın yaptığı konuşmada; "Düzce’mizde ne büyük hizmetler yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Daha da büyük hizmetler olacak inşallah. Şehrimize hizmette hep beraber olmamız lazım. Böyle yetkili ve çalışkan bir belediye başkanımız olduğu için çok şanslıyız, kıymetini bilelim" ifadelerini kullandı.

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"Buraya söz verdik, sözümüzü tutacağız"

Düzce’de kronik hale gelen sorunların kökten çözüme kavuştuğunu mahalle sakinlerine anlatan Başkan Özlü, hitabında şunları söyledi: "Sizden aldığımız yetkiden sonra çalışmalara başladık. Bugüne kadar sizlere verdiğimiz sözlerin yaklaşık yüzde 50’sini gerçekleştirdik. Yeni mahallelerimiz var aynı Mamure gibi. Köy ve mahalle statüsü arasında ciddi farklar var. İmar planları bunun en önemlisi. Bu mahallede de bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aslında bizim faaliyetlerimizi ikiye ayırmak lazım. Bunlardan birisi bütün Düzce’nin faydalanacak olduğu yaptığımız işlerden Arıtma Tesisi, yaklaşık 60 dönüm arazi üzerinde devasa bir tesis yapıyoruz, önümüzdeki 50 yıl içme suyu sorunu yaşamayacağız. Gelecek ŞubatMart ayı gibi çalışmalar bitecek. Bir diğer konu doğalgaz. Seçimlerden önce buraya doğalgaz sözü verdim. Ön şartları tamamlanıyoruz. Mamure’nin de imar planlarını tamamlıyoruz."

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"Altyapı sorunlarını tamamen çözeceğiz"

Yeni mahalle olan köylerin altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Başkan Özlü, büyük çapta yapılacak yatırım için uzun vadeli kredi kullanarak yapılacağını anlattı ve şöyle konuştu: "Bizim yaptığımız işler hep kalıcı işlerdir, biz üstün körü işler yapmayız. İnşallah bu şehirde asfaltlanmamış bir tek cadde ve sokak bırakmayacağız. Bunun için çalışıyoruz. Doğalgazımızla asfaltımızla içme suyumuzla tertemiz bir Düzce hayal ediyoruz. Köyden mahalle olan yerleşim yerlerimizde bir sorun daha var, altyapı sistemleri. Burada 7 yeni mahalle var. Bunları tespit ediyoruz ve yapılması gereken iş için kredi kullanacağız. Yeni mahalle olan köylerimizin tamamına kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapacağız. Paranın kıt olduğu dönemde çok büyük işler yapıyoruz. Bundan sonraki dönemde de şehrimizin ihtiyacı olan kaynakları mutlaka bulup getireceğiz."

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Mahalle sohbetlerinin ilerleyen saatlerinde mahalle sakinlerinin talepleri tek tek okunarak çözüm önerileri istişare edildi. Mahalle sakinlerinin sorularını da yanıtlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ihtiyaçların uygun kaynak ve zaman dilimi içerisinde giderileceğini belirterek mahalle sakinlerine teşekkür etti. Toplantı hatıra fotoğrafları çekimin ardından sona erdi.