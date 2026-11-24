– Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Pazarcık köyünde meydana gelen heyelanın ardından başlatılan taş tahkimat ve dolgu çalışmaları devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi, Gümüşova ilçesine bağlı Pazarcık köyünde meydana gelen heyelanın oluşturduğu riskleri azaltmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Heyelan bölgesinde zemin stabilizasyonunun sağlanması için taş tahkimat ve dolgu çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, zeminin dayanıklılığını artırmak ve yaşanabilecek toprak kaymalarının yol açabileceği olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmalarla heyelan bölgesindeki zeminin güçlendirilmesi, yol altyapısının korunması ve köyde ulaşım güvenliği artırılıyor.

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Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köylerde ulaşım güvenliğini sağlamak ve riskleri en aza indirmek amacıyla sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.