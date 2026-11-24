– Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen masa tenisi turnuvası, 113 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Çekişmeli mücadelelere sahne olan turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Düzce'de sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması amacıyla düzenlenen masa tenisi turnuvası tamamlandı. Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen turnuva, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Toplam 113 sporcunun katıldığı turnuvada masa tenisi heyecanı alışveriş merkezine taşındı. Sporcular, turnuva boyunca derece elde edebilmek için mücadele etti. Turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, turnuvaya katılan tüm sporcular tebrik edilirken derece elde eden sporcuların başarıları kutlandı.