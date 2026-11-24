Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Düzce için 2324 Kasım tarihlerinde yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kentte akşam saatlerinde sağanak yağış başladı.

Düzce'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından beklenen yağmur akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda biriken yağmur suları küçük göletleri andıran görüntüler ortaya çıkardı. Yağışa hazırlıklı yakalanan vatandaşlar şemsiyelerini açarak yollarına devam ederken, sağanak yağış kentte günlük yaşamı da etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2324 Kasım tarihlerinde Düzce genelinde kuvvetli yağış beklendiği yönünde uyarıda bulunmuştu.