Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca’da kütüphaneye dönüştürülmek üzere restorasyonu devam eden tarihi cezaevindeki çalışmaları yakından takip ediyor. Çalışmaların son aşamaya geldiği projede Başkan Özlü, kafenin düzenlemesinden bahçe tasarımına, seramik seçimlerinden kullanılacak taş ve döşemelere kadar her ayrıntıyla bizzat ilgilendi.

Başkan Faruk Özlü, Akçakoca T Tipi Kapalı Cezaevi’nin kütüphane olarak şehre kazandırılması amacıyla yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak ile birlikte alanda incelemelerde bulunan Başkan Özlü, projenin her aşamasını titizlikle değerlendirerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Yüzde 90 oranında tamamlanan restorasyon çalışmalarında artık son aşamaya geçilirken Başkan Özlü, kütüphanenin yalnızca iç mekanıyla değil, sosyal alanlarıyla da bütünlük oluşturmasına önem veriyor. Bu kapsamda kafe alanında ve bahçede yapılması planlanan düzenlemeleri değerlendiren Özlü, yapının tarihi dokusuna ve oluşturulmak istenen atmosfere uygun seçimler yapılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Her ayrıntının ele alındığı inceleme sırasında seramik seçimlerini de bizzat gerçekleştirdi.

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Faruk Özlü, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek projeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Biz; ıslahın da ihyanın da ancak ilim peşinde gerçekleşeceğine inanan bir medeniyetin mensuplarıyız. Akçakoca'da yıllarca atıl vaziyette terk edilen tarihi cezaevini geleceğimize kazandırdığımız çalışmalarımız bitmek üzere, şimdi bu ambiyansa uygun taş ve döşemeleri seçerek son aşamaya geçiyoruz. Arzum ve hayalim; bu muhteşem atmosferde Düzce'mizin adını akademiye yazdıracak sayısız bilim insanının yetişmesidir."