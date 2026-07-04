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        Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Bodrum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde güne salonda kuvvet çalışması yaparak başladı.

        Ege ekibi, akşam antrenmanına ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas, top sürme ve kapma çalıştı.

        İdmanın son bölümünde ise dar alanda minyatür kale maç yapıldı.

        Bodrum FK'nin Topuk Yaylası kampı 14 Temmuz'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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