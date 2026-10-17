Bolu Dağı geçişi ve Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda sis etkili oldu

Her iki bölgede yer yer sağanak geçişleri de görüldü.

Kurtsuyu ve Hiciz rampaları mevkilerinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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