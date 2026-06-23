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        Bolu Dağı'nda askeri mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen tır devrildi

        D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinin bir bölümü, askeri mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen tırın devrilmesi sonucu ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 07:47 Güncelleme:
        Bolu Dağı'nda askeri mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen tır devrildi

        D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinin bir bölümü, askeri mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen tırın devrilmesi sonucu ulaşıma kapatıldı.

        İstanbul istikametinde seyreden, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 JAH 90 plakalı tır, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında yer alan Bakacak mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Dorse kısmındaki konteynerlerde askeri mühimmat olduğu değerlendirilen tırın devrilmesi sonucu söz konusu istikamet ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre gerisinden itibaren bölgeyi güvenlik şeridiyle çeviren ekipler, istikameti kullanan araçları buradan Darıyeri Hasanbey köyü yoluna yönlendirerek D-100 kara yoluna Kaynaşlı'dan bağlanmalarını sağlıyor.



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