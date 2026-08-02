Çorum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'nin Düzce kampı başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda rondo ve topa sahip olma çalışmaları yaptı. Çorum FK, üçüncü etap çalışmalarını 6 Ağustos'ta tamamlayacak.

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