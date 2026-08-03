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        Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.


        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sabah saatlerinde salon çalışması gerçekleştirdi.

        Futbolcular, ağırlık ve kuvvet antrenmanlarıyla da güç depoladı.

        Günü akşam yapacağı saha antrenmanıyla tamamlayacak Çorum FK'li futbolcular, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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