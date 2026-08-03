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        Düzce'de belediye personeli antik kentteki kazı çalışmalarına dönüşümlü destek veriyor

        Düzce'de belediyenin tüm birim çalışanları, Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarına dönüşümlü destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Düzce'de belediye personeli antik kentteki kazı çalışmalarına dönüşümlü destek veriyor

        Düzce'de belediyenin tüm birim çalışanları, Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarına dönüşümlü destek veriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar giden bölgede, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında, belediyenin destekleriyle başlatılan arkeolojik çalışmalar 2019'dan bu yana sürdürülüyor.

        Yaklaşık 7 yılda büyük aşama kaydedilerek toprak altındaki büyük kısmı ortaya çıkarılan, Medusa kabartması, Büyük İskender portre başı, Apollon heykeli, aslanlı mozaik ve son olarak antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre büstü gibi önemli eserlerin bulunduğu tarihi bölgede kazılara verilen destek devam ediyor.

        Antik kentte yürütülen kazı çalışmalarına belediyenin tüm birimleri, arkeologların gözetiminde dönüşümlü katılıyor. Kadın erkek, saha ofis personeli ayrımı gözetmeksizin tüm birim çalışanları, hafta sonları 09.00-17.30 saatlerinde kazı alanında çalışıyor.

        Bu kapsamda Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gönüllülük esasıyla sahada yer alıyor.

        Kazı çalışmalarına destek dayanışması, önümüzdeki günlerde de farklı müdürlüklerden personelin katılımıyla sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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