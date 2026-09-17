D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yer yer yağmur geçişlerinin de olduğu bölgede sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek ve Heyelan mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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