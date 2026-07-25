D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkisini gösterdi.



Güzergahın Karayolları Kavşağı ile Düzce kesiminde yer alan Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.



Bölgede yer yer sağanak geçişleri de görülürken, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.



Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.



