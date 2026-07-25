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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 14:05 Güncelleme:
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve yağmur etkisini gösterdi.

        Güzergahın Karayolları Kavşağı ile Düzce kesiminde yer alan Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Bölgede yer yer sağanak geçişleri de görülürken, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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