Düzce 2027'de 15. Uluslararası Genç Arıcılar Buluşması'na ev sahipliği yapacak

Düzce'de gelecek yıl, 50 ülkeden katılımcıyla 15. Uluslararası Genç Arıcılar Buluşması'nın (IMYB) gerçekleştirileceği bildirildi.



Düzce Üniversitesinden (DÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası arıcılığa ilgi duyan gençlerin bir araya geldiği etkinlik, 2010'da Çekya öncülüğünde Orta Avrupa'dan birkaç ülkenin girişimiyle başladı.





Son olarak Kuzey İrlanda'da Belfast'te düzenlenen etkinliğie katılan DÜ Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, devir teslim plaketini ve madalyasını alarak Türkiye'ye döndü.



Genellikle 5 gün süren ve 12 ila 18 yaş arası katılımcıların bilgi ve becerilerini karşılaştırdıkları, yeni arkadaşlıklar kurarak farklı kültürler hakkında daha fazla bilgi edindikleri etkinlik, 2027'de 50 ülkeden katılımcıyla Düzce'de düzenlenecek.







