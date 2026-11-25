Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, hasta ve çalışan güvenliğini güçlendirmek ve sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını yükseltmek amacıyla merkez ve ek hizmet binalarında öz değerlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında öz değerlendirme süreci gerçekleştirildi. Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik doğrultusunda, hastanenin Kalite Yönetim Birimi tarafından hazırlanan öz değerlendirme takvimi kapsamında merkez ve ek hizmet binalarında alan incelemeleri yapıldı. Hastane yönetim ekibi ve Kalite Yönetim Birimi tarafından yürütülen değerlendirmelerde; hasta ve çalışan güvenliği ile sağlık hizmetlerinin sunum süreçleri, Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde ele alındı. İncelemeler sırasında birim sorumlularıyla görüşülerek mevcut uygulamalar değerlendirildi.

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Hastane yönetimi, sürekli iyileştirme, güvenli sağlık hizmeti ve kalite kültürünün kurum genelinde güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.