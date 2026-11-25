Düzce Üniversitesi, eğitimde bir ilke imza atarak akademisyenlerin derslerinde geliştirdikleri başarılı uygulamaları dijital rozetle ödüllendirme uygulamasını hayata geçirdi.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Filiz Acar ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. Ödüller, Rektör Nedim Sözbir tarafından takdim edildi.

Yükseköğretimde İyi Uygulamalar: İlham Veren Dersler etkinliği kapsamındaki uygulamayla, Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin eğitimöğretim alanındaki başarıları akademik profil sayfalarında da yer alacak. Türkiye'deki üniversitelere örnek olabilecek bu uygulama, nitelikli öğretimin tanınması ve teşvik edilmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

REKLAM

Akademik başarı yalnızca araştırmayla sınırlı değil

Üniversitelerin başarısı çoğunlukla bilimsel yayınlar, araştırma projeleri ve akademik çalışmalarla akla gelirken, öğrencilere nitelikli eğitim sunmak da üniversitelerin en önemli görevlerinden biri olarak görülüyor. Akademisyenlerin derslerinde kullandıkları farklı yöntemler, geliştirdikleri materyaller ve öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıran uygulamalar da akademik başarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü, bu anlayışla düzenlediği Yükseköğretimde İyi Uygulamalar: İlham Veren Dersler etkinliğinde, akademisyenlerin derslerinde hayata geçirdikleri başarılı uygulamaları değerlendirdi. Etkinlik kapsamında dört kategoride 9 akademisyen tarafından yapılan toplam 11 başvuru değerlendirildi ve 5 akademisyen ödüle layık görüldü.

REKLAM

İyi uygulamalar ödüllendirildi

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Öğrenci Merkezli Öğretim Uygulamaları kategorisinde Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ali Kuru, Yenilikçi Öğretim Uygulamaları kategorisinde FenEdebiyat Fakültesi’nden Arş. Gör. Dr. Bahar Aykaç, Ölçme, Değerlendirme ve Geri Bildirim Uygulamaları kategorisinde Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Burak Yüksel, Dijital/Yapay Zeka Destekli Öğretim Uygulamaları kategorisinde Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak ve İşletme Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Nurullah Kurutkan ödül almaya hak kazandı.

REKLAM

Ödüllendirmede uygulamaların özgünlüğünün yanı sıra öğrencilerin öğrenme süreçlerine sağladığı katkılar, öğrenme çıktılarıyla uyumu ve diğer derslerde kullanılabilirliği dikkate alındı.

Başarılı öğretim elemanlarının akademik profillerine dijital rozet

Etkinliğin dikkat çeken yeniliği, ödül alan akademisyenler için geliştirilen "Eğitimde İyi Uygulamalar" dijital rozeti oldu. Rozetler, akademisyenlerin Düzce Üniversitesi internet sayfasındaki akademik profil fotoğraflarında yer alacak. Rozete tıklandığında ise ödül alınan kategori, uygulamanın adı ve kısa açıklaması görülebilecek. Böylece akademisyenlerin derslerinde gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar, yalnızca ödül ve teşekkür belgeleriyle sınırlı kalmayacak, akademik profillerinde de görünür olacak. Türkiye'deki üniversiteler açısından bir örnek niteliği taşıyan uygulama, eğitimöğretimde gösterilen başarının tanınmasına katkı sağlayacak.

REKLAM

İyi örnekler diğer derslere de ilham verecek

İlham Veren Dersler etkinliği, başarılı uygulamaların ödüllendirilmesinin yanı sıra akademisyenlerin birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmasına fırsat sunuyor. Bir derste geliştirilen etkili bir yöntem veya materyalin farklı derslerde ve bölümlerde de kullanılması, eğitimöğretimin niteliğinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

Düzce Üniversitesi, dijital rozet uygulamasıyla akademik başarının yalnızca bilimsel yayınlar ve araştırma projeleriyle değil, öğrencilerin öğrenmesine katkı sağlayan nitelikli öğretim uygulamalarıyla da tanınması gerektiğine dikkat çekiyor.