Düzce Belediyesi, 2026 yılı Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksit ödemeleri için vatandaşları uyardı. Vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım 2026 olarak açıklandı.

Düzce Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, mükelleflerin, gecikme zammı ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için 2026 yılı Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ikinci taksit ödemelerini 30 Kasım 2026 Pazartesi gününe kadar tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.

Ödemeler, hafta içi 08.30 – 16.30 saatleri arasında Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi üzerindeki belediye binası (Gelirler Müdürlüğü), Konuralp’te bulunan merkez belediye binası,

REKLAM

Bahçeşehir 3. Bölge ek hizmet binasından yapabilecek. Ayrıca vatandaşlar, belediyeye gitmeden ebelediye.duzce.bel.tr adresi üzerinden 24 saat boyunca borç sorgulama ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Düzce Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.