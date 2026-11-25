Gümüşova'da organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmaya yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildi. İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekipleri tarafından Anadolu Lisesi'nde organ bağışı eğitim semineri düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı seminerde, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturulması ve katılımcıların bilinçlendirilmesi amaçlandı.

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