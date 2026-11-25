Düzce'de emekli öğretmenler için vefa yemeği düzenlendi
Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler için program gerçekleştirildi.
Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler için program gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2007-2020 yıllarında emekliye ayrılan 120 öğretmeni, Düzce Nadas Çocuk Köyü'nde düzenlenen vefa yemeğinde bir araya getirdi.
Yıllarını eğitime adayan öğretmenler, aynı sofrada buluşarak hem geçmişe dair hatıralarını tazeledi hem de meslektaşlarıyla hasret giderdi.
Programa katılan Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, emekli öğretmenlerle sohbet ederek, eğitime sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.