Düzce'de 1999 depreminde yıkılan Zincirlikuyu İş Merkezi, 27 yıl sonra yeniden inşa edilerek Öğretmenler Günü'nde hizmete açıldı. İş merkezinin belediye hissesine düşen iki katı, 228 kişilik kütüphane olarak düzenlendi.

Hak sahipleri ve Düzce Belediyesinin girişimleriyle yeniden inşa edilen Zincirlikuyu İş Merkezi, toplam 2 bin 529 metrekare inşaat alanına sahip. Binada 42 dükkan bulunurken, belediyenin hissesine düşen 964 metrekarelik iki kat kütüphaneye dönüştürüldü. Modern donanımıyla dikkati çeken ve aynı anda 228 kişiye hizmet verebilecek kapasitedeki kütüphane, düzenlenen törenle öğrencilerin ve kitapseverlerin kullanımına açıldı.

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"Son 3 yıl içerisinde 4 kütüphane açtık"

Açılış töreninde konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eğitim yatırımlarına bir yenisini daha eklediklerini belirterek, "Böylesine özel bir günde şehrimize bir kütüphane daha kazandırıyoruz. Son 3 yıl içerisinde 4 kütüphane açtık. Bunlar Millet Kütüphanesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Yahya Kemal Kütüphanesi ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphanemiz. Bu kütüphaneyle eğitim yatırımlarımıza yeni bir halka daha ekliyoruz. Arsanın ve çarşının eski halini hepimiz hatırlıyoruz. Sayısız engeli aşarak ve büyük bir sabır göstererek Zincirlikuyu İş Merkezi'ni inşa etmeyi hep birlikte başardık" dedi.

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"İş merkezini hak sahipleri inşa etti"

İş merkezinin yapım sürecine ve teknik özelliklerine ilişkin bilgiler veren Özlü, "Binanın toplam inşaat alanı 2 bin 529 metrekaredir. Binanın kütüphane dışındaki bölümleri, hak sahibi esnaflarımızın ticari birimlerinden ve 42 adet dükkandan oluşmaktadır. Burası bir iş merkezi. İki katı kütüphane, alt katlarında ise hak sahiplerimizin iş yerleri bulunuyor. Aslında burayı inşa eden Düzce Belediyesi değil, hak sahipleridir. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İş merkezinde belediyemizin hissesine düşen bölümdeki kütüphanemiz 964 metrekare büyüklüğünde, iki katlı ve 228 kişilik kapasiteye sahip. Işıklandırmasından oturma düzenine, internet altyapısından kullanılan malzemelerin kalitesine kadar buradaki her detay son derece modern bir biçimde ele alındı" ifadelerini kullandı.

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"Oku diye başlayan bir inancın evlatlarıyız"

Düzce Valisi Mehmet Makas ise kütüphanelerin önemine dikkat çekerek, Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye teşekkür etti. Vali Makas, "Oku diye başlayan bir inancın evlatlarıyız. Dolayısıyla bugün okumak adına kazandırılan bir tesisin önündeyiz. Biz hakikaten Bakanımızın 'İşin özü çalışmaktır' şiarından hareketle kazandırdığı kütüphaneleri ve eserleri, adeta açılışlarına yetişemeyecek bir hızla izliyor, takip ediyor ve açılışlarına katılıyoruz. Ben Düzce adına, aziz milletimiz adına, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve okuma sevdalıları adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Allah var etsin" diye konuştu.