Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, oyun için Düzce’ye gelen tiyatro sanatçıları Mehtap Bayri, Ufuk Özkan ve Onur Büyüktopçu’yu ağırladı. Düzceli tiyatro sanatçısı Nurullah Çelebi’nin eşlik ettiği ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Burçin Sarıcan ve Ayşe Kılıç da hazır bulundu.

Makamında sanatçılarla bir araya gelen Başkan Özlü, Düzce’de hayata geçirilen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki beş yıl içerisinde Düzce’nin çok farklı bir görünüme kavuşacağını belirten Özlü, kentte Devlet Tiyatroları Düzce Sahnesi’nin kurulduğunu ve müdür atamasının geçtiğimiz hafta gerçekleştirildiğini söyledi. Özlü ayrıca, şehir merkezinde yaklaşık 1000 kişilik tiyatro ve konser salonu yapmayı planladıklarını açıkladı.

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Ziyaretin sonunda Başkan Özlü, Düzceli tiyatro sanatçısı Mehtap Bayri’ye sanat hayatının 30. yılı dolayısıyla plaket takdim etti.

Konuralp Antik Tiyatrosu’nu gezdiler

Başkan Özlü, konuklarıyla birlikte Konuralp Antik Tiyatrosu’nu da ziyaret etti. Seyir terasından antik tiyatroyu ve şehir manzarasını izleyen sanatçılar, tarihi yapıdan ve bölgede yürütülen çalışmalardan etkilendiklerini dile getirdi. Antik tiyatro hakkında konuklarına bilgi veren Başkan Özlü, yapının yaklaşık 10 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Arkeologların söylediğine göre bir şehirde 10 bin kişilik bir antik tiyatro varsa, o şehrin nüfusu yaklaşık 100 bindir. Yani milattan önce 3. yüzyılda burada 100 bin nüfuslu bir şehir varmış. Aynı tarihlerde İstanbul’un nüfusu ise 400 bin civarındaymış" dedi.

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"İstanbul’a en yakın antik tiyatro burasıdır"

Kazı çalışmalarının yedi yıldır devam ettiğini ve çok kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını ifade eden Özlü, şöyle konuştu: "Geçen yıl Türkiye genelinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan en önemli 10 eserden biri buradaydı. İstanbul’a en yakın antik tiyatro burasıdır. Muhteşem bir antik tiyatro. Kazılarda bulduğumuz eserleri numaralandırdık ve bir arkeopark oluşturduk. Eserleri orada sergiliyoruz. Şimdi restorasyon çalışmalarına başlayacağız ve hepsini yerli yerine yerleştireceğiz. Burada sapasağlam bir aslanlı mozaik bulduk. Üzerini kapattık. Restorasyona oradan başlayacağız. Bunun için 350 milyon liralık kaynağımız hazır."

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"Türkiye’nin çok önemli bir destinasyon merkezi olacak"

Bulunan eserlerin sergilenmesi amacıyla yeni bir müze inşa edileceğini belirten Özlü, müze projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 750 milyon lira kaynak tahsis edildiğini ifade etti. Konuralp’in gelecekte önemli bir kültür ve turizm merkezi olacağını vurgulayan Özlü, "Güzel bir müzemiz olacak. Burası, muhteşem bir destinasyon merkezi olmaya aday. Emin olun, beş yıl sonra burada etkinliklerin düzenlendiği, tiyatro oyunlarının sahnelendiği, festivallerin ve konserlerin yapıldığı, müzesiyle Türkiye’nin çok önemli bir destinasyon merkezi ortaya çıkacak. Ben burayı çok önemsiyorum. Konuralp, gün ışığına çıkardığımız tarihimizdir. Ankara’dan gelenler mutlaka burayı ziyaret edecek. Şu anda buraya haftada 2 bin kişi geliyor" diye konuştu.

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"Böylesi özel bir tiyatroya sahip olduğumuz için gururluyum"

Düzceli tiyatro sanatçısı Mehtap Bayri, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada memleketinde bulunmaktan ve arkadaşlarıyla birlikte tarihi alanı gezmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bayri, "Memleketimdeyim. Arkadaşlarımla birlikte geldik. Tiyatro oyunumuz var. Sayın Başkanımız Faruk Özlü ile oyun öncesinde antik tiyatromuzu ziyaret ettik. Çok duygulandım, çok gururlandım. Arkadaşlarıma böylesine güzel ve tarihi yerlerimizi birlikte gezdirdiğimiz için de çok mutlu oldum. Sanırım bir yıl önce gelmiştim. O zamandan bu yana bile çok büyük fark var. Her şey çok hızlı ilerliyor, büyük emek veriliyor. Bu, Düzce için büyük bir kazanım. Batı Karadeniz’in ayakta kalan tek antik tiyatrosu. Bir oyuncu olarak Düzceli olduğum ve böylesine özel bir tiyatroya sahip olduğumuz için çok mutluyum, çok gururluyum. Çalışmalar tamamlandığında antik tiyatromuzda oyun sahnelemeyi yürekten istiyorum" ifadelerini kullandı.

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"Antik tiyatro, oyunlar ve müzikaller için çok uygun"

Düzce’ye üçüncü kez geldiğini belirten Ufuk Özkan, kentte tiyatroya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Düzce’de Devlet Tiyatroları sahnesinin kurulmasını ve Başkan Özlü’nün tiyatro ile konser salonu projesini olumlu bulduğunu ifade eden Özkan, Konuralp Antik Tiyatrosu’nun tiyatro oyunları ve müzikaller için son derece uygun olduğunu söyledi. Özkan, kendisinin de tarihi tiyatroda sahne almayı arzuladığını belirtti.

"Antik tiyatrodan çok etkilendim"

Düzce’ye ikinci kez geldiğini ifade eden Onur Büyüktopçu ise ilk ziyaretinde unutamayacağı bir akşam geçirdiğini söyledi. Düzcelilerin tiyatroya gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Büyüktopçu, Konuralp Antik Tiyatrosu ziyaretinin kendisi için inanılmaz bir deneyim olduğunu ve tarihi yapıdan çok etkilendiğini dile getirdi. Öte yandan, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.