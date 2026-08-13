Düzce Belediyesinde hizmet içi eğitimler sürüyor
Düzce Belediyesi personelinin hizmet içi eğitimleri devam ediyor.
Düzce Belediyesi personelinin hizmet içi eğitimleri devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Düzce Belediyesi Konuralp Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda iki oturumda düzenlenen temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimine, saha ve büro personelleri katıldı.
Faaliyette, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Hamide Yalçın tarafından personele acil durum yönetimi, iş kazalarını önleme tedbirleri, yasal haklar ve güvenli çalışma yöntemleri konusunda sunum yapıldı.
Eğitim, soruların Yalçın tarafından yanıtlanmasıyla sona erdi.
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