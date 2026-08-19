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        Düzce Üniversitesi kontenjanlarında doluluk yüzde 100'e ulaştı

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi (DÜ) kontenjanlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Düzce Üniversitesi kontenjanlarında doluluk yüzde 100'e ulaştı

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi (DÜ) kontenjanlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarında tercih edilen yükseköğretim kurumları arasındaki yerini güçlendirdi.

        Buna göre, lisans ve ön lisans programlarında doluluk yüzde 100 olarak gerçekleşti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversitede eğitim almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

        Üniversite ailesine katılan yeni öğrencileri kampüste ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Sözbir, üniversitenin modern eğitim anlayışı, yeni nesil üniversite vizyonu, akredite kurumsal yapısı, uygulama imkanları ve sosyal tesisleriyle öğrencilerine nitelikli bir kampüs deneyimi sunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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