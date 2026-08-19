Düzce Üniversitesi kontenjanlarında doluluk yüzde 100'e ulaştı

Üniversite ailesine katılan yeni öğrencileri kampüste ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Sözbir, üniversitenin modern eğitim anlayışı, yeni nesil üniversite vizyonu, akredite kurumsal yapısı, uygulama imkanları ve sosyal tesisleriyle öğrencilerine nitelikli bir kampüs deneyimi sunduğunu kaydetti.

Buna göre, lisans ve ön lisans programlarında doluluk yüzde 100 olarak gerçekleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarında tercih edilen yükseköğretim kurumları arasındaki yerini güçlendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.