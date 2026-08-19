Düzce Üniversitesi kontenjanlarında doluluk yüzde 100'e ulaştı
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi (DÜ) kontenjanlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Düzce Üniversitesi (DÜ) kontenjanlarında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarında tercih edilen yükseköğretim kurumları arasındaki yerini güçlendirdi.
Buna göre, lisans ve ön lisans programlarında doluluk yüzde 100 olarak gerçekleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversitede eğitim almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.
Üniversite ailesine katılan yeni öğrencileri kampüste ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Sözbir, üniversitenin modern eğitim anlayışı, yeni nesil üniversite vizyonu, akredite kurumsal yapısı, uygulama imkanları ve sosyal tesisleriyle öğrencilerine nitelikli bir kampüs deneyimi sunduğunu kaydetti.
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