Düzce'de 1 kişinin öldüğü kazada AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu Muhammed Emin Öztürk yaralandı.



D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda seyreden Öztürk (49) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Boğaziçi Osmanca mevkisindeki kontrolsüz kavşakta Metin Sarıbaş'ın kullandığı 81 AD 932 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sarıbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kazada, Ercan Öztürk ile yanında bulunan oğlu Muhammed Emin Öztürk (18) yaralandı.



Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk ve oğlunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

