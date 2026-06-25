Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Yığılca'dan kısa kısa

        Yığılca'dan kısa kısa

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde başlatılan asfaltlama çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Yığılca'dan kısa kısa

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde başlatılan asfaltlama çalışması sürüyor.

        Kaymakam Mustafa Talha Aydın, ilçeye bağlı köylerde tamamlanan ve devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

        Ziyaretlerde Aydın'a, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Alkan da eşlik etti.

        İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydın, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların hizmetinde olduğunu bildirdi.

        - Belediye Başkanı Savaş'tan esnaf ziyareti

        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, sanayi esnafıyla buluştu.

        Ziyarette konuşan Savaş, ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ettiklerini ifade ederek, ilçeyi daha ileriye taşımak için tüm kesimlerle bir araya gelmeye devam edeceklerini kaydetti.

        - Başsavcı Yasin Emre'den Savaş'a ziyaret

        Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş'a veda ziyaretinde bulundu.

        Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Emre ve Savaş, bölgeye dair sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt

        Benzer Haberler

        Uğurlu Köyü'nde üreticilerle tarım gündemi masaya yatırıldı
        Uğurlu Köyü'nde üreticilerle tarım gündemi masaya yatırıldı
        Yeni sezon öncesi fındık bahçelerinde saha incelemeleri sürüyor
        Yeni sezon öncesi fındık bahçelerinde saha incelemeleri sürüyor
        Millet bahçesinde çalışmalar yüzde 80 tamamlandı Yürüyüş yolu kısa süre içi...
        Millet bahçesinde çalışmalar yüzde 80 tamamlandı Yürüyüş yolu kısa süre içi...
        Şehitlerimiz sayfası MEBİS'te erişime açıldı
        Şehitlerimiz sayfası MEBİS'te erişime açıldı
        Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
        Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
        Gönül verdiği sarı-lacivert renklerin peşinde sınır tanımıyor
        Gönül verdiği sarı-lacivert renklerin peşinde sınır tanımıyor