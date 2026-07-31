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        Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sarıyer Mahallesi'nde Çetin Aydın'a ait evin çatı katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Kısa sürede olay yerine gelen Düzce ve Kaynaşlı itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

        Yangında 2 katlı evde hasar oluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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