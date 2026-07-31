Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sarıyer Mahallesi'nde Çetin Aydın'a ait evin çatı katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce ve Kaynaşlı itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında 2 katlı evde hasar oluştu.

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