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        Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için yapılan sosyal deney duygulandırdı

        Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan sosyal deneyde vatandaşların vatan sevgisi kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 22:11 Güncelleme:
        Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı için yapılan sosyal deney duygulandırdı

        Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan sosyal deneyde vatandaşların vatan sevgisi kameraya yansıdı.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal deney gerçekleştirildi.

        Senaryo gereği Düzce Millet Bahçesi'ne eski tip bir telefon yerleştirildi. Aniden çalan telefonu merak ederek açan vatandaşlar, kendilerine yöneltilen anlamlı bir mesajla karşılaştı.

        Telefonda vatandaşlara, "Sevgili Düzceli kardeşim, bu telefonu açtığın için teşekkür ederim. Şu an bu sokakta özgürce yürüyebiliyorsan, sevdiklerine özgürce sarılabiliyorsan, birileri bunun bedelini çok önce ödedi. Evine dönemeyeceğini bile bile yürüyenler vardı. Hiç tanımadıkları bizler için mücadele ettiler ve kazandılar. Şimdi onları ve şanlı zaferlerini hatırla. Bu bayrak, bu vatan ve bu millet için kanını döken tüm kahramanlarımıza senin de bir mesajın var mı?" sorusu yöneltildi.

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        Telefonu açtıklarında beklemedikleri bir mesajla karşılaşan vatandaşların yaşadığı şaşkınlık ve duygusal anlar belediye personeli tarafından kamerayla kaydedildi.

        Sosyal deneye katılarak duygu ve düşüncelerini paylaşan vatandaşlara, anlamlı günün hatırası olarak Türk bayrağı hediye edildi.

        Sosyal medya üzerinden yayınlanan ve beğeni toplayan görüntülerin sonunda Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, "Büyük zaferin 104. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerinin yer aldığı kutlama mesajına da yer verildi.

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