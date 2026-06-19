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        Düzce'de çeltik üreticilerine tohum dağıtıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "2026 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri" kapsamında, "Düzce'de Çeltik Yetiştiriciliğinin Artırılması ve Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincine Katkı Projesi" çerçevesinde sertifikalı çeltik tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Düzce'de çeltik üreticilerine tohum dağıtıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "2026 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri" kapsamında, "Düzce'de Çeltik Yetiştiriciliğinin Artırılması ve Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincine Katkı Projesi" çerçevesinde sertifikalı çeltik tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Konuralp Bölgesi Çeltik İşleme ve Paketleme Tesisinde düzenlenen programda 82 üreticiye, toplam 2 bin 250 dekar alanda kullanılmak üzere 55 bin 560 kilogram sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.

        Programda konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce'nin bereketin, emeğin ve üretimin şehri olduğunu belirterek, üreticilerin alın teriyle il tarımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

        Çeltik üretiminin son yıllarda önemli gelişim gösterdiğini vurgulayan Makas, Konuralp pirincinin yeniden güçlenen üretim potansiyeliyle Düzce'nin önemli tarımsal değerlerinden biri olmaya devam ettiğini belirtti.


        Vali Makas, projede emeği geçen kurumlara, üreticilere ve destek sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek, dağıtılan tohumların hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

        Düzce AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk ise çiftçiye yapılan her desteğin anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayarak, dağıtılan tohumların üreticilere bol ve bereketli kazançlar getirmesi temennisinde bulundu.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projeyle sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasını, üretimde verim ve kalitenin artırılmasını ve coğrafi işaretli Konuralp pirincinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasını hedeflediklerini ifade etti.


        Program, sertifikalı çeltik tohumlarının üreticilere dağıtılması ve pilav ikramının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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