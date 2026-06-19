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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 13:38 Güncelleme:
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve yağmur etkisini gösterdi.

        Kara yolunun Düzce geçişinde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek ve Heyelan mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

        Sis ve yağış nedeniyle bölgede ulaşım zaman zaman yavaşladı.

        Güzergahta tedbir alan trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

        Karayolları ekipleri de ışıklı tabelalarla sürücülere dikkatli olmaları yönünde ikazda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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