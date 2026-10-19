Düzce'de Trabzonspor-Beşiktaş maçını iki takımın taraftarları birlikte izledi

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı Düzce’de iki takımın taraftarları birlikte izledi.

Düzce Trabzonlular Derneği ile 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneğinin organizasyonunda bir araya gelen taraftarlar, Trabzonlular Derneğinin binasında maçı takip etti.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, kendilerini misafir eden Düzce Trabzonlular Derneği yönetimine teşekkür etti.

Türk futbolunda birlik ve beraberliğin önemine değinen Kubilay, iki dernek arasında başlatılan bu buluşmayı sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki dostluğun eskiye dayandığını anlatan Kubilay, Beşiktaş’ın onursal başkanı Süleyman Seba’nın futbolcularından bir yolculuk sırasında sevinç gösterilerini sessizce sürdürmelerini istemesini ve Trabzonspor’un 2014 yılında Seba’nın vefatının ardından gösterdiği vefayı hatırlattı.

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Kubilay, iki takımın taraftarlarının bir araya gelerek dostluk mesajı vermesinin önem taşıdığını ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzce Trabzonlular Derneği Başkan Yardımcısı Varol Keleş de derneklerinde tüm takımların taraftarlarını formalarıyla ağırladıklarını belirtti.

Keleş, farklı takımları destekleyen taraftarların bir arada maç izlemesinin dostluk ve kardeşliğin gereği olduğunu vurgulayarak, “Olması gereken bu, her zaman dostluk kazansın.” dedi.