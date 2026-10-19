Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de Trabzonspor-Beşiktaş maçını iki takımın taraftarları birlikte izledi

        Düzce'de Trabzonspor-Beşiktaş maçını iki takımın taraftarları birlikte izledi

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı Düzce'de iki takımın taraftarları birlikte izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Düzce'de Trabzonspor-Beşiktaş maçını iki takımın taraftarları birlikte izledi

        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı Düzce’de iki takımın taraftarları birlikte izledi.

        Düzce Trabzonlular Derneği ile 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneğinin organizasyonunda bir araya gelen taraftarlar, Trabzonlular Derneğinin binasında maçı takip etti.

        1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, kendilerini misafir eden Düzce Trabzonlular Derneği yönetimine teşekkür etti.

        Türk futbolunda birlik ve beraberliğin önemine değinen Kubilay, iki dernek arasında başlatılan bu buluşmayı sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki dostluğun eskiye dayandığını anlatan Kubilay, Beşiktaş’ın onursal başkanı Süleyman Seba’nın futbolcularından bir yolculuk sırasında sevinç gösterilerini sessizce sürdürmelerini istemesini ve Trabzonspor’un 2014 yılında Seba’nın vefatının ardından gösterdiği vefayı hatırlattı.

        REKLAM

        Kubilay, iki takımın taraftarlarının bir araya gelerek dostluk mesajı vermesinin önem taşıdığını ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Düzce Trabzonlular Derneği Başkan Yardımcısı Varol Keleş de derneklerinde tüm takımların taraftarlarını formalarıyla ağırladıklarını belirtti.

        Keleş, farklı takımları destekleyen taraftarların bir arada maç izlemesinin dostluk ve kardeşliğin gereği olduğunu vurgulayarak, “Olması gereken bu, her zaman dostluk kazansın.” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Sarıgül kardeşler, Aylin Kotil, Murat Ağırel tutuklandı
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        Trabzon'da Salah Tufan'ı!
        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"
        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        Ronaldo'nun cezası belli oldu!
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        SPK Başkanı Sütcü istifa etti
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Sabancı Holding'de 1 günde 238 milyon liralık geri alım
        Hiranur cinayetinde karar!
        Hiranur cinayetinde karar!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Trafikte kâbus! İçerisinde çocuk bulunan araca saldırdı, camı kırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir sürpriz daha
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        "Ben şahidim!"
        "Ben şahidim!"
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün

        Benzer Haberler

        Düzce'de Beşiktaşlılar ve Trabzonsporlular, maçı birlikte izledi İki takımı...
        Düzce'de Beşiktaşlılar ve Trabzonsporlular, maçı birlikte izledi İki takımı...
        Düzce'de tamamı kadın üreticilerden oluşan kooperatif açıldı
        Düzce'de tamamı kadın üreticilerden oluşan kooperatif açıldı
        Düzce'de kadınların üretim hayali gerçeğe dönüştü
        Düzce'de kadınların üretim hayali gerçeğe dönüştü
        Düzce'de traktörle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
        Düzce'de traktörle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü öldü
        Düzce'de zehir tacirlerine darbe: 40 şüpheliye işlem yapıldı
        Düzce'de zehir tacirlerine darbe: 40 şüpheliye işlem yapıldı
        Düzce'de 12 bin 700 kişi sorgulandı, 45 aranan şahıs yakalandı
        Düzce'de 12 bin 700 kişi sorgulandı, 45 aranan şahıs yakalandı