Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 12.10.2026 - 18:10 Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kurukavak köyünde Atilla Yılmaz'ın (63) kullandığı traktör, engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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