Düzce'de eğitime "kuvvetli yağış" engeli

Düzce'de kuvvetli yağış riskine karşı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Beklenen yağışın genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceğinin ve ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 15 Ekim 2026 Perşembe ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı, anaokuluna ve ilkokula çocuğu devam eden sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan kadın personelin durumunun ise ilgili amirler tarafından değerlendirileceği belirtildi.