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        Düzce'de eğitime "kuvvetli yağış" engeli

        Düzce'de kuvvetli yağış riskine karşı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2026 - 23:00 Güncelleme:
        Düzce'de eğitime "kuvvetli yağış" engeli

        Düzce'de kuvvetli yağış riskine karşı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

        Beklenen yağışın genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceğinin ve ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 15 Ekim 2026 Perşembe ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı, anaokuluna ve ilkokula çocuğu devam eden sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan kadın personelin durumunun ise ilgili amirler tarafından değerlendirileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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